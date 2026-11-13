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Ausblick: Vikram Solar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vikram Solar Limited Registered Shs
139.95 1.35 0.97 %
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Vikram Solar wird am 14.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,10 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,83 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,50 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 57,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vikram Solar einen Umsatz von 11,10 Milliarden INR eingefahren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,14 INR je Aktie, gegenüber 13,68 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 90,77 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 48,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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