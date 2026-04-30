Ausblick: Viper Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Viper Energy präsentiert in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,471 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Viper Energy ein EPS von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 499,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 104,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 245,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,26 USD, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 2,22 Milliarden USD im Vergleich zu 1,35 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net