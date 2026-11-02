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Ausblick: Viridien (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Viridien (spons. ADRs)
85.00 EUR -2.50 EUR -2.86 %
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Viridien (spons ADRs) lädt am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,68 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Viridien (spons ADRs) 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 251,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Viridien (spons ADRs) 265,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,73 USD im Vergleich zu 9,95 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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