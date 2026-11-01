Ausblick: Vitesse Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

01.11.26 07:01 Uhr

Vitesse Energy präsentiert in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vitesse Energy ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 14,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 77,0 Millionen USD gegenüber 67,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,018 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 308,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 257,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net