DAX 25.304 -0,1%ESt50 6.122 -0,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 10,84 +0,8%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 73.782 -0,1%Euro 1,1223 -0,1%Öl 110,2 +1,3%Gold 4.128 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Vitrolife Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vitrolife AB Registered Shs
8.58 EUR 0.10 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen

Vitrolife Registered wird am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,01 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vitrolife Registered ein EPS von 0,750 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Vitrolife Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 854,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 835,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,31 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,30 SEK, gegenüber -37,010 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 3,47 Milliarden SEK im Vergleich zu 3,44 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Vitrolife Registered Aktie News

Werbung

Vitrolife Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vitrolife Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.