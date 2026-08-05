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Ausblick: Viva Wine Group Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Viva Wine Group Registered lädt am 20.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,405 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Viva Wine Group Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,59 Milliarden SEK – ein Plus von 18,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Viva Wine Group Registered 1,34 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,66 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,32 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,38 Milliarden SEK, gegenüber 5,50 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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