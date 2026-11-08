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Ausblick: Vivid Seats A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vivid Seats Inc Registered Shs -A-
2.09 USD -0.65 USD -23.72 %
Charts | News | Analysen

Vivid Seats A wird am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,076 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,66 Prozent erhöht. Damals waren -1,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 126,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 136,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,735 USD, gegenüber -69,200 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 505,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 570,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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