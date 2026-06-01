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Ausblick: voestalpine gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

02.06.26 07:01 Uhr
Ausblick: voestalpine gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt | finanzen.net

voestalpine gewährt einen Blick in die Bücher – die Prognosen der Experten.

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voestalpine AG
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voestalpine wird am 03.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,663 EUR gegenüber -0,170 EUR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,94 Milliarden EUR gegenüber 4,00 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,17 EUR, gegenüber 0,900 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 15,05 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 15,74 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: voestalpine AG

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