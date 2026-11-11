Ausblick: VolitionRX stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

11.11.26 07:01 Uhr

VolitionRX präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,375 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 0,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,938 USD, gegenüber -4,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net