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Ausblick: Volvo Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Volvo Un wird sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,552 USD aus. Im letzten Jahr hatte Volvo Un einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 7,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 12,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,63 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,17 USD je Aktie, gegenüber 1,73 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 50,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 48,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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