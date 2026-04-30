DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6400 -0,3%Nas25.114 +0,9%Bitcoin66.673 -0,6%Euro1,1720 ±0,0%Öl108,2 -5,2%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Apple 865985 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Intel 855681 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 18 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 18 im Überblick
Rally statt Krisenangst? Darum bleibt HSBC trotz Unsicherheit extrem optimistisch für Aktien Rally statt Krisenangst? Darum bleibt HSBC trotz Unsicherheit extrem optimistisch für Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Voyager Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

03.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Voyager Technologies Inc.
22,00 EUR -0,20 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Voyager Technologies wird am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,605 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 35,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 34,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,508 USD im Vergleich zu -1,960 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 240,7 Millionen USD, gegenüber 166,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Voyager Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Voyager Technologies Inc.

DatumMeistgelesen