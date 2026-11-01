Ausblick: Voyager Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

01.11.26 07:01 Uhr

Voyager Technologies lädt am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,894 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 231,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Voyager Technologies 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 81,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 105,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Voyager Technologies 39,6 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,081 USD aus. Im Vorjahr waren -1,960 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 291,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 166,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net