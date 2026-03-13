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VW-Aktie in Rot: Finanz- und Mobilitätssparte erwartet weiteres Gewinnwachstum

16.03.26 13:58 Uhr
VW-Aktie im Minus: Finanzsparte von Volkswagen blickt optimistisch auf 2026 | finanzen.net

Die Volkswagen Group Mobility rechnet nach einem Gewinnplus 2025 auch für 2026 mit einem deutlich höheren operativen Ergebnis.

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Die Finanzdienste- und Mobilitätssparte von Volkswagen rechnet nach einem Gewinnplus für das kommende Geschäftsjahr mit einer erneuten Steigerung. 2026 werde ein operatives Ergebnis kräftig über dem Niveau des vergangenen Geschäftsjahres erwartet, teilte die Sparte Volkswagen Group Mobility mit. Diese Prognose stehe unter dem Vorbehalt aktueller und künftiger makroökonomischer sowie politischer Entwicklungen.

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Das Geschäftsmodell der Group Mobility habe sich trotz angespannter wirtschaftlicher und politischer Begleitumstände als widerstandsfähig und ertragsstark erwiesen, sagte der neue Vorstandschef der VW Financial Services, Anthony Bandmann. In Deutschland laufen ihm zufolge knapp 70 Prozent aller ausgelieferten Fahrzeuge des VW-Konzerns durch Bücher der Group Mobility, bei den Elektrofahrzeugen sind es 82 Prozent.

2025 hatte der Geschäftsbereich Volkswagen Group Mobility der Volkswagen AG mit einem operativen Ergebnis von 3,45 Milliarden Euro abgeschlossen, einem Plus von rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der VW-Konzern hatte in der vergangenen Woche einen Gewinneinbruch nach Steuern um rund 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro vermeldet.

Die Geschäftsfelder der Group Mobility umfassen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind damit nach Konzernangaben rund 18.000 Mitarbeiter beschäftigt.

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Auf XETRA gibt die VW vz.-Aktie zeitweise 0,65 Prozent nach auf 88,92 Euro.

/bch/DP/men

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Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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08:01Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
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10.03.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
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11.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
10.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
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