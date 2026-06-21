Ausblick: Wallenstam Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Wallenstam Registered B lädt am 06.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,513 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 775,5 Millionen SEK – ein Minus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wallenstam Registered B 822,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,85 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,97 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,11 Milliarden SEK, gegenüber 3,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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