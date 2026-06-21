DAX 25.779 +0,8%ESt50 6.413 +0,8%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,24 +0,6%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.847 -0,6%Euro 1,1437 ±0,0%Öl 72,1 +0,8%Gold 4.175 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Wallenstam Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wallenstam AB Registered Shs -B-
3.55 EUR 0.10 EUR 2.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Wallenstam Registered B lädt am 06.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,513 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 775,5 Millionen SEK – ein Minus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wallenstam Registered B 822,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,85 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,97 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,11 Milliarden SEK, gegenüber 3,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Wallenstam Registered B Aktie News

Werbung

Wallenstam Registered B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wallenstam Registered B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.