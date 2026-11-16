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Experten-Prognosen

Ausblick: Walt Disney öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Walt Disney öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Walt Disney legt die jüngste Bilanz offen. Was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
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Walt Disney äußert sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

24 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD gegenüber 0,730 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Walt Disney im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 25,16 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 23 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,87 Prozent gesteigert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,92 USD, gegenüber 6,85 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 101,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 94,18 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.05.26 Walt Disney Outperform Bernstein Research
02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG

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