Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Walt Disney öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.
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Walt Disney äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,49 USD aus. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie eingefahren.
22 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 24,87 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,63 USD je Aktie, gegenüber 6,85 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 100,32 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 94,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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