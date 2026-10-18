Ausblick: Washington Trust Bancor gewährt Anlegern Blick in die Bücher
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Washington Trust Bancor präsentiert in der am 19.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,871 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Washington Trust Bancor 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 62,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 36,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Washington Trust Bancor einen Umsatz von 98,1 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,23 USD, gegenüber 2,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 244,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 385,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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