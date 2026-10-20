DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.697 -0,5%Euro 1,1233 +0,2%Öl 110,0 +0,4%Gold 4.130 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Waste Connections präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Waste Connections
146.90 EUR -0.60 EUR -0.41 %
Charts | News | Analysen

Waste Connections wird am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 23 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,16 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Waste Connections 1,53 CAD je Aktie erwirtschaftet.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,70 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 9,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,39 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,02 CAD, gegenüber 5,83 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 14,25 Milliarden CAD im Vergleich zu 13,23 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Waste Connections Aktie News

Werbung

Waste Connections Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Waste Connections nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.07.19 Progressive Waste Solutions Perform Oppenheimer & Co. Inc.
15.12.17 Progressive Waste Solutions Outperform BMO Capital Markets
04.10.17 Progressive Waste Solutions Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
28.04.17 Progressive Waste Solutions Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
23.02.17 Progressive Waste Solutions Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.