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Ausblick: Waste Connections veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Waste Connections
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Waste Connections stellt am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 23 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,64 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Waste Connections noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Waste Connections 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,23 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Waste Connections 3,20 Milliarden CAD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,50 CAD je Aktie, gegenüber 5,83 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 13,66 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 13,23 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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