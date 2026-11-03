Ausblick: WaterBridge Infrastructure LLC Registered A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

03.11.26 07:01 Uhr

WaterBridge Infrastructure LLC Registered A wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 231,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 88,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,568 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,100 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 897,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 525,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net