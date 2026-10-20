Ausblick: WD-40 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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WD-40 wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,13 USD aus. Im letzten Jahr hatte WD-40 einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,27 Prozent auf 172,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte WD-40 noch 163,5 Millionen USD umgesetzt.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,22 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 6,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 683,0 Millionen USD, gegenüber 620,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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