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Ausblick: Weatherford International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Weatherford International Limited
67.14 EUR 2.04 EUR 3.13 %
Charts | News | Analysen

Weatherford International wird am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,12 USD erwirtschaftet wurden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,97 Prozent auf 1,13 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,95 USD, gegenüber 5,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 4,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.01.19 Weatherford International Market Perform BMO Capital Markets
10.10.18 Weatherford International Peer Perform Wolfe Research
13.02.18 Weatherford International Equal Weight Barclays Capital
01.11.17 Weatherford International Buy Seaport Global Securities
04.08.17 Weatherford International Outperform BMO Capital Markets

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