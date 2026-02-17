DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 +3,4%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.601 +1,3%Euro1,1757 -0,2%Öl78,37 +8,1%Gold5.374 +1,8%
Ausblick: WEBTOON Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

02.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WEBTOON Entertainment Inc Registered Shs
11,25 USD -0,31 USD -2,68%
Charts|News|Analysen

WEBTOON Entertainment äußert sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,150 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WEBTOON Entertainment noch -0,720 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll WEBTOON Entertainment in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 337,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 352,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,448 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,210 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,39 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

