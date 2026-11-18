Webull wird am 19.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,066 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 38,24 Prozent auf 217,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Webull noch 156,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,207 USD im Vergleich zu -1,230 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 804,9 Millionen USD, gegenüber 571,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net