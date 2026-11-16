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Ausblick: Weibo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Aktien
Weibo
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Charts | News | Analysen

Weibo veröffentlicht am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Weibo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,227 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,820 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 415,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 442,9 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 1,71 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 1,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,76 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.05.19 Weibo Buy The Benchmark Company
29.11.18 Weibo A Buy The Benchmark Company
14.02.18 Weibo A Buy The Benchmark Company
15.11.17 Weibo A Overweight Barclays Capital
08.11.17 Weibo A Buy The Benchmark Company

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