Ausblick: Wells Fargo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
Wells Fargo wird sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 22,31 Milliarden USD – ein Minus von 29,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 31,66 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,32 USD, gegenüber 6,26 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 88,80 Milliarden USD im Vergleich zu 124,24 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wells Fargo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wells Fargo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen