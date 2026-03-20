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Ausblick: WeRide A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

22.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WeRide Inc. Registered Shs -A-
1,71 EUR -0,03 EUR -1,72%
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WeRide A stellt am 23.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,261 HKD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,780 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

WeRide A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 262,9 Millionen HKD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152,3 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,943 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -3,300 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 691,6 Millionen HKD, gegenüber 391,6 Millionen HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

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