WeRide präsentiert am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,772 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 273,9 Millionen CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 23,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,876 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,05 Milliarden CNY, gegenüber 95,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net