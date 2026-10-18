Ausblick: Western Alliance Bancorporation stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Western Alliance Bancorporation wird am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,42 USD je Aktie gegenüber 2,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 31,52 Prozent auf 987,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Western Alliance Bancorporation noch 1,44 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,99 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,73 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,99 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,39 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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