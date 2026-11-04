Ausblick: Western Forest Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

04.11.26 07:01 Uhr

Western Forest Products wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Western Forest Products im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,323 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -5,710 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 227,5 Millionen CAD aus – eine Minderung von 2,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Western Forest Products einen Umsatz von 232,4 Millionen CAD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,665 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -7,560 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 893,6 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 987,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net