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Ausblick: Willfar Information Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Willfar Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
23.50 CNY -0.01 CNY -0.04 %
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Willfar Information Technology A wird am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,310 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Willfar Information Technology A 0,350 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Willfar Information Technology A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 783,2 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 744,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,40 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,36 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 3,10 Milliarden CNY, gegenüber 2,96 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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