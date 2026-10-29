Ausblick: Willfar Information Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Willfar Information Technology A wird am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,310 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Willfar Information Technology A 0,350 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Willfar Information Technology A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 783,2 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 744,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,40 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,36 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 3,10 Milliarden CNY, gegenüber 2,96 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Willfar Information Technology A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Willfar Information Technology A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen