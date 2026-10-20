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Ausblick: Winnebago Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Winnebago Industries Inc.
21.40 EUR -0.60 EUR -2.73 %
Charts | News | Analysen

Winnebago Industries lädt am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,468 USD aus. Im letzten Jahr hatte Winnebago Industries einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 15,08 Prozent auf 660,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 777,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie, gegenüber 0,910 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,72 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.03.18 Winnebago Industries Outperform BMO Capital Markets
21.12.17 Winnebago Industries Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
04.10.17 Winnebago Industries Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.07.17 Winnebago Industries Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.03.17 Winnebago Industries Market Perform BMO Capital Markets

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