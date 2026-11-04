Ausblick: WM Technology A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
WM Technology A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 40,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte WM Technology A einen Umsatz von 42,2 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,060 USD, gegenüber 0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 167,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 174,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf WM Technology A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WM Technology A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen