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Ausblick: WM Technology A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

WM Technology A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 40,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte WM Technology A einen Umsatz von 42,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,060 USD, gegenüber 0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 167,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 174,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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