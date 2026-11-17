Woodward wird am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,54 USD je Aktie gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Woodward soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 995,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,48 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,19 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,34 Milliarden USD, gegenüber 3,57 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion Finanzen.net