Ausblick: WORKMAN präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WORKMAN stellt am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 54,96 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 47,47 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll WORKMAN im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 35,27 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20,26 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 251,31 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 206,99 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 158,54 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 136,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net