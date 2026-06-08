Ausblick: Worthington Industries präsentiert Quartalsergebnisse
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Worthington Industries veröffentlicht am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,58 Prozent auf 386,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Worthington Industries noch 317,9 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,44 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,92 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,40 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,15 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.net
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