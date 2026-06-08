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Ausblick: Worthington Industries präsentiert Quartalsergebnisse

22.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Worthington Industries Inc.
52,60 EUR 1,55 EUR 3,04%
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Worthington Industries veröffentlicht am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,58 Prozent auf 386,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Worthington Industries noch 317,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,44 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,92 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,40 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,15 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Worthington Industries Inc.

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19.12.2014Worthington Industries BuyTopeka Capital Markets
30.09.2014Worthington Industries BuyTopeka Capital Markets
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12.05.2006Update Worthington Industries Inc.: SellFTN Midwest
18.10.2005Update Worthington Industries Inc.: NeutralPrudential Securities
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19.12.2014Worthington Industries BuyTopeka Capital Markets
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18.10.2005Update Worthington Industries Inc.: NeutralPrudential Securities
22.09.2005Update Worthington Industries Inc.: Sector PerformCIBC World Markets
24.08.2005Update Worthington Industries Inc.: In-LineGoldman Sachs
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17.01.2007Update Worthington Industries Inc.: SellMatrix Research
12.05.2006Update Worthington Industries Inc.: SellFTN Midwest
18.04.2005Update Worthington Industries Inc.: Sector UnderpeCIBC World Markets

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