DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,87 +5,5%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 71.008 +0,4%Euro 1,1478 -0,0%Öl 101,8 -2,0%Gold 4.356 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Worthington Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Worthington Industries Inc.
51.95 EUR 0.80 EUR 1.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Worthington Industries öffnet am 22.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,751 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Worthington Industries in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 331,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 303,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,69 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,14 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,38 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Worthington Industries Aktie News

Werbung

Worthington Industries Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Worthington Industries nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.12.14 Worthington Industries Buy Topeka Capital Markets
30.09.14 Worthington Industries Buy Topeka Capital Markets
17.01.07 Update Worthington Industries Inc.: Sell Matrix Research
12.05.06 Update Worthington Industries Inc.: Sell FTN Midwest
18.10.05 Update Worthington Industries Inc.: Neutral Prudential Securities

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.