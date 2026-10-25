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Ausblick: WuXi AppTec vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Aktien
WuXi AppTec Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A
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WuXi AppTec präsentiert am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,43 HKD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WuXi AppTec noch 1,35 HKD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 42,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,16 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei WuXi AppTec für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,76 Milliarden HKD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 33 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,93 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,28 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt von insgesamt 70,05 Milliarden HKD aus im Gegensatz zu 47,09 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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