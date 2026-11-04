Ausblick: Xeris Biopharma öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Xeris Biopharma lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Xeris Biopharma die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,032 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Xeris Biopharma ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 101,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 36,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 74,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,000 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 387,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 291,9 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Xeris Biopharma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xeris Biopharma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen