Ausblick: Xiaomi gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Xiaomi öffnet die Bücher – damit rechnen Experten.
Werte in diesem Artikel
Xiaomi wird am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,166 CNY gegenüber 0,520 HKD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 18 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 105,40 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 123,61 Milliarden HKD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,907 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,76 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 436,38 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 495,94 Milliarden HKD waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Ramon Costa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images