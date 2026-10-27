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Ausblick: Xinjiang Daqo New Energy A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd. Registered Shs -A-
17.06 CNY 0.39 CNY 2.34 %
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Xinjiang Daqo New Energy A wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Xinjiang Daqo New Energy A mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 20,24 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,880 CNY im Vergleich zu -0,530 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 2,44 Milliarden CNY, gegenüber 4,83 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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