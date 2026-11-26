Ausblick: Xintela AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Xintela AB wird am 27.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Xintela AB -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Xintela AB mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 24,71 Prozent verringert.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,020 SEK je Aktie, gegenüber -0,070 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 12,5 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 2,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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