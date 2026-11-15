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Ausblick: XPeng A legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
XPeng Inc Registered Shs -A- Reg S
4.30 EUR 0.08 EUR 1.90 %
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XPeng A wird am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,790 HKD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,220 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent auf 27,12 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,27 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,216 HKD im Vergleich zu -0,650 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 32 Analysten durchschnittlich bei 101,04 Milliarden HKD, gegenüber 83,20 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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