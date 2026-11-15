Ausblick: Xpeng stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xpeng öffnet am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,743 CNY gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 23,12 Milliarden CNY für Xpeng, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,85 Milliarden USD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 29 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,798 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,170 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt von insgesamt 86,45 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 10,67 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net