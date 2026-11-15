DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.323 +0,3%Euro 1,1021 ±0,0%Öl 95,8 +0,0%Gold 3.874
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Xpeng stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
8.36 EUR -0.18 EUR -2.11 %
Charts | News | Analysen

Xpeng öffnet am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,743 CNY gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 23,12 Milliarden CNY für Xpeng, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,85 Milliarden USD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 29 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,798 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,170 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt von insgesamt 86,45 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 10,67 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Xpeng Aktie News

Werbung

Xpeng Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Xpeng nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.