DAX24.607 -0,5%Est505.960 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -0,1%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.821 ±0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl104,3 -0,6%Gold4.526 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 HENSOLDT HAG000 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: Dow letztlich fester -- DAX schließt tiefer -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
SPI-Titel Phoenix Mecano-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Phoenix Mecano Aktionären eine Freude SPI-Titel Phoenix Mecano-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Phoenix Mecano Aktionären eine Freude
Hang Seng-Papier CK Hutchison-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet CK Hutchison Aktionären eine Freude Hang Seng-Papier CK Hutchison-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet CK Hutchison Aktionären eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Yatra Online mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

22.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Yatra Online Limited Registered Shs
95,80 INR 1,65 INR 1,75%
Charts|News|Analysen

Yatra Online stellt am 22.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,19 INR. Dies würde einem Zuwachs von 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Yatra Online 0,970 INR je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,19 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Yatra Online für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,62 Milliarden INR aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,97 INR im Vergleich zu 2,33 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 10,89 Milliarden INR, gegenüber 7,61 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Yatra Online Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen