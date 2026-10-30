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Ausblick: Yonghui Superstores legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Yonghui Superstores Co Ltd (A)
2.85 CNY -0.04 CNY -1.38 %
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Yonghui Superstores wird am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,004 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Yonghui Superstores in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 14,74 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 12,49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,017 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,290 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 47,34 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 53,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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