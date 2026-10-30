Ausblick: Yonyou Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Yonyou Software präsentiert am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,082 CNY gegenüber -0,140 CNY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Yonyou Software nach der Prognose von 1 Analyst 2,34 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,00 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,168 CNY, gegenüber -0,410 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 9,75 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,12 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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