DAX 26.128 -0,8%ESt50 6.468 -1,0%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,30 -0,2%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.524 -0,7%Euro 1,1587 +0,1%Öl 91,5 +0,5%Gold 4.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Youdao A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Youdao Inc (A) American Depositary Share Repr 1 Sh -A-
17.01 USD 0.72 USD 4.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Youdao A gibt am 20.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Youdao A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,162 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,56 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 196,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,45 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 6,58 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 822,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Youdao A Aktie News

Werbung

Youdao A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Youdao A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.