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Ausblick: YY A präsentiert Quartalsergebnisse

24.05.26 07:01 Uhr
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YY Incorporation (A) (spons. ADRs)
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YY A veröffentlicht am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,01 USD aus. Im letzten Jahr hatte YY A einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 543,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte YY A einen Umsatz von 495,1 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,16 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,31 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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