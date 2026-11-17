YY A wird am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,33 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem YY A 1,16 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 613,4 Millionen USD gegenüber 540,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,16 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,39 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net